簡訊一覽
●信貸資料服務機構環聯的調查顯示，去年9至11月期間，循環貸款的查詢宗數按年增長25.2%；千禧世代佔近期新增循環貸款的40%，Z世代則佔逾30%。截至去年11月底的3個月，Z世代的新增貸款宗數更按年增長超過一倍，達127.8%。
●中信國際電訊(01883)截至去年底止年度純利9.1億元，按年跌26.07%；末期息每股12.8仙。公司宣布羅兵咸永道將退任核數師，並擬委聘畢馬威為新任核數師。
●建業地產(00832)今年2月及首兩個月的合約銷售額分別為9.9億元人民幣及15.7億元人民幣，按年分別增加46.7%及13.1%。
●越南製造加工出口(00422)去年蝕384.44萬美元，較2023年度賺168.61萬美元由盈轉虧；不派末期息。
●新華保險(01336)今年首兩個月累計原保險保費收入511.24億元人民幣，按年增29%。
●金斯瑞生物科技(01548)去年錄純利29.61億美元（約230億港元），較2023年度蝕9,547.7萬美元由虧轉盈；其中持續經營業務的虧損約1.73億美元，而已終止經營業務的利潤約31億美元；不派息。
●興證國際(06058)公布，昨與一家銀行訂立融資函件續期融資，獲提供最高額度為30億元的非承諾性銀行授信，融資函件期限為自公司接受融資函件日期起計12個月。
●黎氏企業(02266)料去年錄除稅後溢利約2,100萬至2,600萬澳門元，較2023年度錄除稅後虧損約1,870萬澳門元轉虧為盈。
●保發集團(03326)宣布，相較2023年度錄溢利約3,420萬元，2024年溢利將按年減少60至80%。
●齊屹科技(01739)料去年錄虧損淨額介乎1億至1.4億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約9,690萬元有所擴大。
●艾德韋宣(09919)去年賺7,924.3萬元人民幣，按年跌26.62%；末期息每股3.7港仙，另派末期特別股息每股3.3港仙。
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