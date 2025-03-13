●信貸資料服務機構環聯的調查顯示，去年9至11月期間，循環貸款的查詢宗數按年增長25.2%；千禧世代佔近期新增循環貸款的40%，Z世代則佔逾30%。截至去年11月底的3個月，Z世代的新增貸款宗數更按年增長超過一倍，達127.8%。