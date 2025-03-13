星對亞洲經濟樂觀 2030望佔全球六成

美國開打全球貿易戰，亞洲亦難免受到衝擊。新加坡副總理顏金勇近日向外媒表示，即使亞洲的一些人可能不會受到直接影響，關稅上升和貿易戰亦可能會導致供應鏈嚴重中斷，減緩貿易及投資流動，並嚴重阻礙全球經濟的增長。但他同時補充，儘管全球貿易緊張局勢不斷升級，亞洲仍將是「增長機會的燈塔」（beacon of growth opportunities）。

兼任新加坡貿工部長的顏金勇稱，美國和其他國家的一系列行動可能會破壞全球經濟增長，亞洲許多人都滿懷焦慮地關注着美國總統特朗普對3個最大貿易夥伴的關稅，以及更多的關稅計劃。

但他補充，有充分理由對亞洲保持樂觀，因亞洲經濟預計將從目前佔世界經濟產值（GDP）的50%，增加至2030年的60%。東南亞包括新加坡在內，預計到2030年將成為世界第四大經濟體，並強調亞洲必須被定位為「開放、集成和創新」的貿易地區。目前，東南亞有《東盟貨物貿易協議》（ATIGA），東盟建立了6個「東盟」自由貿易區協議，還有《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。平均而言，RCEP內92%產品關稅已被取消，反映亞洲集體維護開放、包容和基於規則的多邊貿易體系承諾。

倘達協議 關稅影響微 瑞銀財富管理投資總監辦公室近日發表的評論認為，美國將會對全球汽車、半導體、晶片、藥品、鋼鐵和鋁全面加徵關稅，影響多個亞洲經濟體，若泰國和印度未降低關稅壁壘，或作出足夠讓步以重新平衡與美國的貿易順差，可能成為4月2日被徵收對等關稅的目標。

該企相信，亞洲經濟體將致力與美國達成協議，關稅對亞洲的經濟增長累計影響在約0.5至一個百分點；若未能達成協議，美國將更廣泛加徵關稅，加上美國經濟將明顯放緩至趨勢水平以下，對亞洲經濟增長衝擊可能達到兩至3個百分點。