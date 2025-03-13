Salesforce投資78億 推動新加坡AI發展

美國上市的客戶關係管理軟件（CRM）服務商Salesforce宣布，計劃5年內在新加坡投資10億美元（約78億港元），推動新加坡的數碼化轉型和人工智能（AI）發展，而新加坡作為公司重要增長市場，將有愈來愈多企業採用其AI產品Agentforce來發掘新機遇。

該企亦宣布，與新加坡航空合作推AI客服系統，將在新航客戶案例管理系統中整合Salesforce的一系列功能，以提升客戶服務的個性化和一致性。雙方之後將繼續共同開發AI解決方案，推動行業變革，樹立航空業服務新標準。

Salesforce行政總裁貝尼奧夫指出，當前是令人難以置信的數碼化勞動力新時代，每個企業都將被自主代理所改變，這些代理將增強人類的工作能力，徹底改變生產力，使每家公司都能無限制地擴張；新加坡處於這一轉變的前沿，並且透過Agentforce平台成為全球最大的數碼勞動力提供者，在當地面臨人口老化和出生率下降的問題之際，Agentforce可以幫助在幾個關鍵服務業和公共部門職位上「迅速擴大」勞動力。