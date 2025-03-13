萊茵訂單4657億破頂 估生意多30%

俄烏戰爭大贏家、德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）去年收入顯著加速，12月底在手訂單再度打破紀錄，達549.73億歐元（約4,657.88億港元），按季升約6%，按年增速43.57%，跟2023年度的增速相若。

炮彈部門去年收入飆71% 萊茵去年收入按年增長35.88%至97.51億歐元，增速比俄烏戰爭頭兩年（2022至2023年）顯著加快，且在民用部門生意倒退下完成，國防生意實際增長50.58%至71.76億歐元；連一直被美國批評的德國，銷售額更增71.96%至29.63億歐元。

該企的生意側重陸軍，炮彈為代表的「武器及火藥」部門去年收入飆71.16%至25.35億歐元，為增長主力，其次是坦克為代表的「車輛系統」部門，營業額增46.25%至37.69億歐元。公司去年多賺34.01%至7.17億歐元。

儘管美國正促進俄烏戰爭停火，其「離棄」北約盟國使西歐國家增加軍費，萊茵迎來「第二春」，股價昨曾再升9.66%創新高。盛傳俄羅斯想暗殺的萊茵行政總裁帕佩格表示，過去兩年已投資80億歐元興建新廠、併購和增強供應鏈，可應付當前新的「時代轉折」（Zeitenwende）。公司估計今年生意續升25至30%，其中國防升35至40%，經營溢利率微升至15.5%左右。

Zara母企銷售放緩 股價挫 跟萊茵同屬歐股熱門的Zara母企Inditex的業績未如理想，股價曾挫8.53%，事緣集團2月1日至3月10日的銷售額，撇除匯率變動後僅升4%，比去年同期放緩7個百分點。截至1月底止財年，集團收入升7.46%至386.32億歐元，純利升9.01%至58.66億歐元。