台積電傳夥英偉達等入股Intel代工業務

純正美國半導體老店英特爾（Intel）近年受到政府的大力扶持，惟其晶圓代工業務仍然在燒錢，比不過台積電、三星等最頂尖的代工企業。外媒引述消息指，台積電已向英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）及博通（Broadcom）提議，共同入股英特爾的代工業務，組成一家合資企業。

英特爾股價於周三早段曾升7.02%，高見21.17美元。在此之前，已不斷有消息傳出稱英特爾打算分拆其晶圓代工生產業務，但卻一直未有成事。作為少數有能力在美國本土生產先進半製程導體的公司，英特爾此前一直受到美國政府的關注。在上屆拜登政府執政期間，英特爾獲得《晶片法案》大量資助；雖然現屆政府有意廢除《晶片法案》，但總統特朗普據稱已向台積電提出要求，希望其拯救深陷困境的英特爾。

台積電此前宣布擴大對美投資一千億美元，內容包括新建3座晶圓廠、兩座先進封裝廠以及一座研發中心。外界原先預期，台積電可以靠着增加投資，免於涉入挽救英特爾晶圓廠的複雜情景，但如今看來特朗普仍然屬意於英特爾。

三星去年對華供貨增53% 報道引述3位消息人士稱，有關英特爾晶圓代工部門合資企業的談判仍在繼續，台積電希望與多家晶片設計公司合作。不過，雖然英特爾董事會成員支持該交易並與台積電進行了談判，但一些高層堅決反對。去年12月離職的前英特爾行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger），是保留代工業務的主要推手，外界推斷他因為董事會的壓力而離職。

在亞洲方面，南韓的半導體公司則在記憶體晶片方面發力。南韓傳媒報道稱，三星電子去年對中國的產品出口額達到64.93萬億韓圜，按年增長53.9%，超過對美國的出口；而SK海力士在中國無錫的工廠錄得淨利潤1,432億韓圜，按年大增65.4%。種種迹象顯示，國際半導體企業正試圖減少美國作為終端市場的影響力，甚至向中國加大出口。

Meta部署自製AI晶片慳錢 另邊廂，更多科網巨頭亦開始自研人工智能（AI）晶片，以爭取技術自主。有報道指，Meta已開始小規模部署其自主設計的AI晶片，該晶片由台積電負責代工生產，主要用於AI模型訓練等。Meta預期，今年公司的資本開支將達到650億美元，其中有相當一部分用於購買英偉達的晶片，故只要能夠減少對英偉達的依賴，就能夠節省大量採購成本。