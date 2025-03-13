豐田研英出口避稅

保留8歐廠 今年照加薪發獎金 近年由中國電動車掀起的新一波產業變革，對不少傳統車企而言猶如飽經風霜，而多家日資車企巨頭在祭出方法應對的同時，亦按「春鬥」（春季勞資談判）之下工會的要求加薪。其中，日本汽車界「一哥」豐田同意月薪最多上調24,450日圓（約1,278港元），並發放相當於7.6個月薪酬獎金。另隨着美國總統特朗普開打全球貿易戰，各大車廠亦在積極想辦法避稅，據報豐田正研究由英國出口電動車至美國，冀藉此減低受關稅的影響。

豐田股價昨日收升0.25%，報2,761.5日圓。集團提及，整體員工加薪幅度與去年持平，而去年的加幅是1999年以來最高，同時計劃為國內零部件支付更多費用，從而協助供應商加薪。

至於白宮日前宣布向全球各國的鋼鋁徵收25%關稅，由於製造汽車車身少不免要用上相關原材料，所以對日本車企後續影響備受關注。日本官房長官林芳正回應指，希望與美國在汽車關稅問題上保持密切溝通，又稱徵稅可能對日本與美國的經濟關係，以及多邊貿易體系影響深遠。

平治用禾賽激光雷達傳感器 所謂「上有政策，下有對策」，豐田汽車歐洲營運總監哈里森（Matt Harrison）表示，考慮到貿易及政治爭端日益升溫，集團在邁向電動車轉型的過程中，會保留所有8家歐洲工廠，並考慮由英國工廠生產電動車，繼而輸往美國市場。

市場認為，觀乎禾賽對標美國同業汽車雷射及雷達感測器製造商Luminar Technologies，所以今次中歐兩企合作，禾賽首席財務官樊鵬指他們已在中國擴建了兩條生產線，且在海外建立生產線，最早明年投產，以避開擔心關稅和物流風險。

要留意，平治除了將汽車零部件「升呢」，最新也宣布任命汽車及貨車質量主管Jason Hoff，出任新設立的北美行政總裁一職，整合在美國研發、銷售及行銷業務，5月1日起生效，可見由日資乃至歐資車廠均全方位布局應對關稅問題。

部分汽車相關股份昨日表現