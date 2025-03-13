富衛全年稅後轉賺1.8億

富衛集團公布，截至去年底止年度，以固定匯率計之稅後淨利潤達2,400萬美元（約1.87億港元），為集團應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤；稅後營運利潤達4.63億美元，增長28.6%，而香港、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場4個地區業務分部均持續帶來正面貢獻。

受惠去年各地區業務分部貢獻超過6億美元的股息，集團首次實現正營運現金流量。目前未提取的已承諾信貸融資總額增加至約14億美元，並完成總值10億美元的早期再融資和銀團貸款，提升集團的財務靈活性。

富衛集團旗下4個地區業務分部，包括香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，於2024年再次實現營運利潤。集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團新業務銷售增長約19%，反映了香港和澳門的強勁表現，以及新興市場持續增長。日本在個人保障業務的帶動下，新業務銷售錄得溫和增長；泰國和柬埔寨業績錄得小幅下跌，反映在較疲弱的宏觀經濟環境下，銷售環境更具挑戰性。