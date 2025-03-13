大摩憂華經濟下季走弱

儘管美國總統特朗普「耍盲拳」般的關稅大棒損害市場對美國經濟的信心，但中國畢竟捱了兩棍，被加徵20個百分點的關稅。投行摩根士丹利警告，內地經濟增速恐下季就開始走弱，名義國內生產總值（GDP）按年增速或將下滑至4%以下。

大摩稱，政府推動通脹回升的政策仍溫和，以供給側為主，財政刺激谷消費的比重不大，人工智能（AI）等的科技創新難以獨力帶領中國擺脫通縮壓力。

瑞銀估樓價明年初回穩 更惡劣的是，關稅比預期來得快，兩國達成貿易協議的門檻升高，更有升級風險，4月有兩個關鍵時間點，1日公布基於美國優先貿易政策的調查結果，以及5日TikTok禁令延期後的最終生效日。此外，美國對全球其他主要貿易夥伴徵收對等關稅的風險上升，也可能間接影響中國的經濟增長。

內房方面，大摩估計行業今年繼續探底。瑞銀則指，一線及核心二線城市市場回穩信號增強，預料全國樓價明年初回穩。中金則指，二手盤量上升已使多數大城市的放售價稍為走弱，預計本月和下月「小陽春」期間，樓市基本面不冷亦不熱。

儘管通縮壓力未解，中國10年期及30年期國債孳息率昨分別觸及1.979厘及2.09厘的今年新高，縮窄與美國債息的差距。人民銀行昨開展1,754億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，利率維持1.5厘，對沖到期量後淨回籠1,778億元，連續8日淨回籠。

人民幣曾創近4個月高 在岸人民幣一度升至近4個月新高，高見7.2158兌每美元，但收市倒跌139點子，報7.2445。離岸人民幣重於7.25附近爭持。交易員指，市場對於美國經濟前景的擔憂令美元偏弱，但人民幣升值亦缺乏基本面支持，加上關稅威脅，逢低購匯需求容易捲土重來。

內地股市昨反覆偏軟，滬深300指數低收0.36%，報3,927點，滬深兩市總成交額約1.68萬億元。