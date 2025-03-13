京東MALL傳攻港賣家電
據報京東去年已開始從本港電器零售店高薪挖角，又購入沙田利豐中心全幢，相關公司進駐中環怡和大廈，但礙於「土地問題」，本港實體店的規模未必如深圳華強北店，以供顧客體驗為主。
正當內地消費類科企紛紛攻港，跟本港這個「購物天堂」毗鄰的深圳發布《商業網點規劃（2025-2035）》，旨在「培育建設國際消費中心城市」。文件提到，2030年，全市社會消費品零售總額要達到1.7萬億元（人民幣‧下同），相當於今年起6年每年平均增長3.4%，屆時要「初步建成」兩個世界級商圈；2035年，社會消費品零售總額接近2.5萬億元，即2031至2035年平均增長8%，屆時「全面建成具有全球示範引領效應的世界級商圈」。
深圳購電器最多補貼二千
此外，深圳同時推新招谷消費，包括對個人消費者購買家電及數碼產品補貼最多2,000元，並謀劃好「2025深圳購物季」，支持企業舉辦系列促消費活動；另支持汽車以舊換新，對通過報廢更新方式換購小汽車給予1.5萬元或兩萬元補貼，對通過置換更新方式換購小汽車分檔最高給予1.5萬元補貼。
新品方面，國家戰略科企華為的常務董事余承東則透露，下周將公布原生鴻蒙正式版手機，流暢度會大幅提升，「帶來更安全隱私保護」，搭載的智能助手小藝盤古和DeepSeek兩個大模型加持下「能輕鬆應對各種複雜推理場景……情感也將更加豐富」。內媒稱，它是小型折屏手機。
另邊廂，內媒引述天眼查資料報道，產品涵蓋大語言模型推理引擎的北京硅基流動科技近日發生工商變更，被美國制裁的人工智能（AI）初創公司智譜退股，新增美團(03690)等股東。
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