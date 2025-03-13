京東MALL傳攻港賣家電

據報京東去年已開始從本港電器零售店高薪挖角，又購入沙田利豐中心全幢，相關公司進駐中環怡和大廈，但礙於「土地問題」，本港實體店的規模未必如深圳華強北店，以供顧客體驗為主。

正當內地消費類科企紛紛攻港，跟本港這個「購物天堂」毗鄰的深圳發布《商業網點規劃（2025-2035）》，旨在「培育建設國際消費中心城市」。文件提到，2030年，全市社會消費品零售總額要達到1.7萬億元（人民幣‧下同），相當於今年起6年每年平均增長3.4%，屆時要「初步建成」兩個世界級商圈；2035年，社會消費品零售總額接近2.5萬億元，即2031至2035年平均增長8%，屆時「全面建成具有全球示範引領效應的世界級商圈」。

深圳購電器最多補貼二千 此外，深圳同時推新招谷消費，包括對個人消費者購買家電及數碼產品補貼最多2,000元，並謀劃好「2025深圳購物季」，支持企業舉辦系列促消費活動；另支持汽車以舊換新，對通過報廢更新方式換購小汽車給予1.5萬元或兩萬元補貼，對通過置換更新方式換購小汽車分檔最高給予1.5萬元補貼。

新品方面，國家戰略科企華為的常務董事余承東則透露，下周將公布原生鴻蒙正式版手機，流暢度會大幅提升，「帶來更安全隱私保護」，搭載的智能助手小藝盤古和DeepSeek兩個大模型加持下「能輕鬆應對各種複雜推理場景……情感也將更加豐富」。內媒稱，它是小型折屏手機。