361度上年盈利11億升19%

期內，公司收入100.73億元，按年增長19.59%；其中成人鞋類和服裝收入分別按年上升22.14%和15.09%，至42.87億元和30.93億元；兒童鞋類和服裝收入分別升17.45%和22.55%，至10.98億元和12.11億元。成人鞋類和服裝平均批發售價為125.3元和87.3元，而兒童鞋類和服裝平均批發售價為100.8元和87.3元。整體毛利率有41.5%，按年增0.4個百分點。

Puma料今年銷售中單位數增 另邊廂，德國運動服飾品牌Puma預測，由於今年地緣政治緊張局勢及經濟挑戰將持續存在，尤其是貿易爭端及匯率波動，今年經匯率調整銷售額僅錄低至中單位數增長，主因美國及中國的表現疲弱，並預計經調整除息稅前盈利（EBIT）約7,000萬歐元，大幅低於去年同期水平。

全年而言，計及一筆7,500萬歐元的削減成本計劃開支，Puma預期今年經調整除息稅前盈利將介乎4.45億至5.25億歐元，少過去年的6.22億歐元。Puma去年純利2.81億歐元，按年倒退7.61%；收入88.17億歐元，按年升2.5%；另毛利率增加一個百分點至47.4%。