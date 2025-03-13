國泰去年賺96億 派息多60%

主席賀以禮表示，在貨運需求上升、客運量增加、燃油價格下降及成本效益較去年提高帶動下，去年下半年財務業績穩固。

客運收益漲11% 貨運強韌 旗下主要品牌國泰航空去年客運收益為625.95億元，按年增11.9%；運載乘客共2,280萬人次，增長26.9%；收益率下跌11.8%至67.3仙。國泰貨運收益為240億元，增加8.3%。

至於廉航品牌香港快運去年的客運收益為59.94億元，增加9.3%；運載乘客共610萬人次，增47.1%；收益率下跌22.8%至52.2仙。該業務去年虧損4億元。

行政總裁林紹波解釋，收益率下跌，主要因為運力增長而導致，短途航線機票價錢去年已完全正常化，今年集團亦會繼續增加運力，包括今年夏季來往香港及美加的每周航班會超過110班，故相信長途航線票價今年會進一步下調。

添11航點 往逾百目的地 就香港快運收益率下跌較大，林指出，主要因為短期因素影響，包括去年平均有5架空中巴士A320neo型飛機因涉及整個業界的普惠（Pratt & Whitney）發動機問題而停飛。雖然短線航班競爭劇烈，但香港快運去年飛機使用率上升10%，單位成本下降超過一成，而且服務也在改善中，加上與國泰航空雙品牌互相分工，對香港快運回復盈利有信心。

集團已宣布今年會新增11個航點，並會陸續增加新目的地，包括本年開通往返海得拉巴、達拉斯、烏魯木齊、羅馬、慕尼黑及布魯塞爾的航班等，令國泰航空及香港快運2025年內合共營運航班前往全球超過100個目的地。

談到美國對中港加徵關稅，賀以禮同意目前環球地緣政治環境充滿摩擦及不確定，但集團貨運業務非常具有韌性，並可透過調整向各種市場多元化發展。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩補充，現時整體貨運需求仍非常強勁，而集團在航空運輸中一直建立靈活性，一旦某個國家或地區的需求出現變化，國泰可以隨時轉移航班網絡至其他地區，同時亦非常關注特殊解決方案等航運服務。

對於《財政預算案》提議將飛機乘客離境稅由每人120元增加至200元，劉認為，除了影響香港市民及訪港旅客外，也影響由大灣區出行的旅客及國際長途旅客，總體出行成本上升，旅客有機會轉而使用其他區內機場。集團會繼續向港府反映意見，認為最重要是維持香港整體競爭力。

國泰航空2024年業績摘要