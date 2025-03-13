穆迪：港銀展望負面

本港樓市下行，國際信貸評級機構穆迪預期，今年香港實質本地生產總值（GDP）將溫和增長2.8%，經營環境將維持穩定。不過，由於資產風險與獲利壓力加大，維持本港銀行業「負面」展望。

房地產資產風險仍高 穆迪指出，儘管預計香港銀行體系營運環境將保持穩定，但資產風險依然較高，因與房地產相關的借款人的償債能力不斷下降，抵押品估值向下，以及貸款損失覆蓋率降低。同時估計香港銀行的淨息差將因減息和疲軟的貸款需求而下跌，從而限制貸款定價，惟信貸成本將仍較高。在較低的風險加權資產（RWA）增長和審慎的股息政策下，資本充足率將保持穩定。

該機構又指，截至去年底，香港銀行的特定分類貸款比率為2.2%，預料該比率今年將上升到2.3至2.5%水平。即使銀行已減少對內地房地產發展商的貸款，但內地樓市長期疲弱及抵押品覆蓋率低，資產風險仍然高企，預期港銀資產質素將繼續受壓。

此外，穆迪提到，基於嚴格的償債比率要求及穩定的勞工市場，本港住宅按揭貸款的資產質素將保持穩健。至於中小型企業貸款的資產風險仍在可控範圍之內，因為這類貸款種類繁多，且大多有抵押品或中小企業融資擔保計劃提供保障。

事實上，另一家國際信貸評級機構惠譽在過去一年已因應本港商業房地產（CRE）的壓力，將部分港銀作特定類別的評級下調。早前更預料港銀及內銀整體產業展望會於今年惡化，因今年減息次數的預期減少，對港銀盈利能力產生壓力，加上本港就業率、本港商業房地產資產質素等問題仍然存在。