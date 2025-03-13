滙豐：A股具重估空間 科企領升

內地重要會議已閉幕，滙豐環球私人銀行認為，政府工作報告顯示經濟政策重點轉向科技創新、提振消費和支持民營企業發展，為內地股市的重估帶來積極推動力；同時中國人民銀行強調保持人民幣匯率穩定，意味減息空間相對有限，估計今年內地政策利率將溫和下調0.3厘，存款準備金率將再下調0.5個百分點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，兩會帶來的積極政策信號，支持該行對中國股票和中國美元投資級企業債券的偏高比重配置觀點；又認為內地股市仍具進一步重估空間，以互聯網和科技股引領升勢，並可以受惠中國市場擁有人工智能（AI）技術突破的重估催化劑、逐步改善盈利預期、保守的外國投資者倉位和大幅估值折讓，這些因素均帶來吸引的風險回報展望。

看好AI消費金融板塊 該行又提及，即使經歷過去一個月市場強力反彈，恒生指數和MSCI中國指數的12個月預測市盈率僅為11倍和11.9倍，相較標普500指數的20.9倍預測市盈率，分別折讓47%和43%；同時中國互聯網股的12個月預測市盈率為16.2倍，較美股「科技七雄」的26.6倍有達39%折讓。

至於國產語言大模型DeepSeek的成功，該行指開啟了中國AI投資熱潮的新階段，並看好在互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛和機械人領域的AI推動者和應用者。除了科技股外，該行還青睞中國消費、金融和工業的領軍企業，以及派發高股息的優質國企股。