阿里估AI機遇78萬億 開源成關鍵

恒指跌181 北水掃貨262億 至於股市，駿利亨德森投資大中華區股票部主管兼投資組合經理繆子美表示，MSCI中國指數年初以來上漲19%，分別超過發達市場和新興市場18個百分點和14個百分點，但隨着中美關稅再開戰，未來數個星期可能會出現獲利離場情況。不過，對中國股票持看漲態度，特別看好中後期的AI受惠者、銀行和保險等股東回報代理指標，以及部分消費服務、性價比和情感消費產品。

觀望環球貿易戰發展，港股先升後回，恒生指數昨日最多升179點，之後反覆下跌，一度挫418點，尾市跌幅收窄，收市報23,600點，跌181點，險守10天線。南下「北水」趁低吸納，轉淨買入262.11億元，惟大市總成交按日縮減9.28%至2,785.8億元。

中國股市回暖，吸引投資者入市。外媒據晨星（Morningstar）Direct數據計算，今年前兩個月境內股票型基金的發行金額564億元人民幣，較去年同期的低迷階段大增近5倍，亦創下2021年以來的同期最高。

交銀國際認為，市場對特朗普關稅等風險定價仍相對不足，需警覺美股調整所帶來的外溢風險，加上港股近期持續處於超買範圍，存有階段性調整壓力，但「北水」的買入規模仍大，對港股定價影響力上升，推薦港股「高彈性+高股息」配置策略。