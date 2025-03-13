美通脹放緩至2.8% 道指曾再挫355

美國消費物價指數按年變幅

正當市場擔心美國經濟轉壞之際，當地通脹壓力有所放緩，為聯儲局提供更大的減息空間。美國勞工部公布，2月消費物價指數（CPI）按年升幅降至2.8%，低過市場預期，並較前月回落0.2個百分點；撇除能源及食品後的核心CPI升幅亦回落至3.1%，同樣低過預期。

10年期債息先跌後回升 美國10年期國債孳息率一度跌至4.248厘，惟之後又重新反彈。追蹤利率期貨市場的芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場估計聯儲局5月或之前減息機率約為四成；而6月減息機率則超過八成。美股3大指數周三早段個別發展，道指曾跌355點，報41,078點；標指跌6點，報5,565點；納指升83點，報17,519點。

從CPI分項數據看來，通脹回落的主要動力，是來自一直頑固的服務業通脹部分。於2月份，撇除能源後的服務業價格按年升幅為4.1%，而1月份則為4.3%。與此同時，能源價格於2月按年下跌0.2%，當中以5.1%的燃油價格跌幅為主要動力。另邊廂，食品通脹則較1月反彈0.1個百分點，達到2.6%。

隨着通脹回落的進展良好，市場亦憧憬聯儲局可以有更多政策自由，用不同的流動性工具支撐經濟增長。在此之前，美國總統特朗普亦多次公開施壓，要求聯儲局進一步減息。

文件揭聯儲官員接觸DOGE 外媒引述消息指，美國總統特朗普擬提名聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）出任負責金融監管的聯儲局副主席一職。今年1月時，原先擔任該職務的巴爾（Michael Barr）宣告辭職，外界推測原因是他擔心與特朗普政府起衝突，特別是現屆政府主張大規模放寬金融監管。

此外，有法庭文件披露，聯儲局人員曾於今年1月底與政府效率部（DOGE）的成員接觸，就官員存取美國財政部支付系統進行討論。DOGE正是透過該系統，用來評估有哪些開支需要削減，但卻引起了關於該部門權力過大及侵犯私隱的關注。值得留意的是，在不久前的國會聽證會上，聯儲局主席鮑威爾聲稱，與DOGE沒有任何聯繫。