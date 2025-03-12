輪商精選：日圓看升 考慮10467
市場密切留意下周的超級央行周，美國聯儲局將於下周四公布議息結果，觀察FedWatch工具，昨日上午利率期貨反映交易員認為聯儲局於3月會議上維持利率不變的機會率達96%。值得留意，交易員對聯儲局於6月會議上減息預期升溫，減息0.25厘的機會率，由上月預計的26%升至最新的51%。同時，美國重要通脹數據消費物價指數（CPI）將於周三公布，投資者可留意相關數據以評估聯儲局未來減息空間。
博美元反彈吼10484
匯市方面，美匯指數昨曾見103水平，日圓兌每美元轉強，一度升見146水平，創自去年10月以來高位。如投資者博美元反彈，可參考美元兌日圓認購證10484，行使價156日圓，實際槓桿22.8倍，6月30日到期。如看淡美元，可留意美元兌日圓認沽證10467，行使價140日圓，實際槓桿16.5倍，6月30日到期。
近日每百日圓兌港元曾挑戰5.3算水平，創近5個月高位。市場密切關注日本實際收入增長，若增長表現超乎預期，預料日本央行或於第二季加息。如看好日圓走勢可留意日圓兌港元認購證10524，行使價5.5港元，實際槓桿11.7倍，9月30日到期。如認為日圓升勢已近尾聲，可參考日圓兌港元認沽證10530，行使價4.8港元，實際槓桿15.2倍，9月30日到期。
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