股市估市：美股以外投資機遇不缺

標普500指數過去兩年的升勢令人印象深刻，憑藉強勁的企業盈利增長推動該勢頭，但投資者亦質疑這升勢能否延續。對於尋求收入和資本增長的主動型投資者而言，美股顯然並非當前投資市場格局中唯一的焦點。

美股若要保持強勁表現，企業盈利增長率或需要超過預期的10%，對大型科技公司的預期甚至更高，大約是整體市場的兩倍。然而，圍繞政府政策的重大不確定性及其對通脹和利率的潛在影響，增加當前環境的複雜性。

隨着標指顯得愈來愈昂貴，投資市場形勢正在改變，包括DeepSeek在內不同的創新者或會推出更高效的技術模型，這引發對美國人工智能（AI）等行業領域能否延續持久優勢的質疑。這顯示現在或許是時候擴大投資範圍及焦點，不僅關注美國大型股，而是更好地從環球主題中捕捉增長機會。

歐股具備追落後潛力 歐洲股市往往被忽視，但其具吸引力的估值有望提供可觀的投資機會。目前的市場情緒很大程度上是負面的，但這種悲觀情緒可能會為日後投資市場跑贏大市的表現鋪路。儘管政治局勢存在不確定性，但投資市場已將大部分消息消化。歐洲經濟復甦潛力巨大，尤其是德國放寬其財政政策，並伴隨着歐洲央行持續減息。最終，無論歐洲股市表現是超出預期還是與美股走勢同步，其風險回報都顯得相當吸引。

以上觀察帶來了一個關鍵點：從過度集中於美國大型股轉向分散投資的價值。金融市場的各個行業領域均能提供有豐富的投資機會。留意到美國市場其他領域令人振奮的潛力，例如金融、能源和小型股，尤其是隨着特朗普政府對放寬企業監管和減稅的重視，這為不同領域的企業提供了寶貴的支持。

美國政府政策的不確定性以及對通脹和利率的連鎖反應都很高，以上因素都表示在今年專注建構穩定的收入來源將比以往任何時候都更重要。為了進一步增強投資組合的多元化以及分散投資，投資者應考慮將資金配置於傳統信貸和股票以外的另類收入來源，建議關注證券化信貸和保險相連證券的投資機會。

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