大行觀點：AI時代開創半導體新格局

隨着科技與日常生活的各方面融合，半導體日漸成為投資焦點。半導體業擁有龐大的增長潛力，這個核心科技領域被稱為21世紀的「新石油」，現正為未來提供動力，到2030年有望成為發展蓬勃的市場，規模達一萬億美元。

環球半導體供應鏈亦展現顯著增長潛力，因為主要經濟體致力實現自給自足，讓政府可擴大支持半導體業的激勵措施。此外，從全球視野出發，投資這個行業可讓投資者擺脫單一聚焦於美國的局限，並把握全球半導體市場提供的豐富和多元化機會，預計今年及其後仍有一些令人振奮的主題值得注視。

網絡連接技術拓商機 首先隨着人工智能（AI）興起，市場消息反映投資開支增加，而數據中心和半導體晶片的作用亦日益重要。「網絡連接」成為一股趨勢，當中涉及價值鏈上的多家公司。過往，典型的數據中心是由垂直堆疊的伺服器機架組成，每台伺服器均由一根電線連接，直達頂部。

看好多家專門從事網絡連接的半導體公司，這些公司生產有助加強連接的晶片，包括在數據從一個地點轉移至另一個地點時增強信號清晰度的半導體，建議可專注於光學和電氣技術的公司，其中光學是指光基信號，而電氣是指電信號。這些創新技術對數據傳輸至關重要，代表重要的長期趨勢，將可塑造數據中心的未來，與過去的配置截然不同。

其次，功率半導體在當今的科技領域擔當重要角色，尤其是在數據中心需要大量能源的情況下。舉例說，一家領先雲端服務供應商近期簽署一項為期20年的協議，從2028年開始採購核電。大部分大型雲端服務供應商史無前例簽訂獨家協議，以採購核能，凸顯可靠電力供應的重要性。在這些發展當中，會聚焦網絡連接，與塑造行業的廣泛趨勢保持一致。

再者，在現今生成式人工智能（Generative AI）時代，網絡攻擊對數據管理的威脅愈來愈大，包括身份安全風險、機器身份，以及數碼生態系統的第三方和第四方風險。

數據密碼保護需求增 事實上，AI驅動的網絡攻擊是利用AI或機器學習演算法和技術，從而自動化、加速或增強網絡攻擊的各個階段。這些網絡攻擊所使用的演算法也可以不斷學習，並隨着時間推移而演變，作出調適，以迴避偵測。因此，數據和密碼保護已變得更為重要。此外，企業或需要尋求方法，致力保障其數據安全、監控數據風險、迅速修復數據，以及建立韌性。

故此，可投資於有助保障這些資料安全的數據管理軟件公司。這些解決方案可掃描網絡，以識別缺乏密碼保護的文檔，確保AI伺服器處理的所有數據均已事先獲得妥善保障。由於伺服器將會不斷新增並加入新的文檔，因此這種保障措施須持續進行。相信投資於數據管理公司，對維持長期數據安全至為重要。

隨着AI迅速發展，預期新一波創新浪潮將推動半導體和AI應用的持續需求。

宏利投資管理