居屋成交：寶盈10個月速蝕34萬

樓市再錄移民盤損手出貨，將軍澳居屋寶盈花園三房海景戶，減價60萬元後於未補價第二市場沽出，單位僅10個月帳面速蝕約34.8萬元。

世紀21將軍澳魏仕良稱，屋苑6座高層A室，實用面積約591方呎，附企理裝修，享市景及遠海景。原業主去年5月才以約672.8萬元購入自用，年底落實移民遂放售單位，最後累減約8.6%，以638萬元沽出，呎價約10,795元，短時間內貶值約5.2%。

雍明苑未補價賣418萬 利嘉閣鄭啟聰稱，同區居屋雍明苑B座高層6室，實用面積約382方呎，兩房間隔遠望海景，以470萬元未補價放售，減價52萬元，以418萬元成交，呎價約10,942元。該屋苑現時有約33個單位放盤，未補價最低入場費約365萬元。

此外，白居二買家趁購買證到期前趕尾班車入市，祥益古文彬表示，房協屯門居屋景新臺1座低層A室，實用面積約669方呎，三房間隔，今年初以440萬元放售，減價25萬元，獲該類買家以415萬元承接，呎價約6,203元。