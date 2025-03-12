力寶中心低層傳3年貶值四成

本港甲級商廈再錄大幅蝕售個案。消息稱，金鐘力寶中心1座低層單位以逾2,000萬元易手，單位逾3年貶值約四成。

上述單位面積約1,495方呎，成交呎價逾1.3萬元，原業主於2022年以約3,420萬元購入。今年初，該商廈同座高層04至06室，以約4,626萬元沽，成交呎價約12,800元。

尖沙咀商地意向價8800萬 另外，尖沙咀罕見商業地盤放售。世邦魏理仕獲遺產管理人委託，代理出售區內金巴利街20號商業地，項目以私人協商形式出售，按現狀及交吉交易，意向價8,800萬元，平均每方呎樓面地價約5,200元。

該商業地盤面積約1,410方呎，最高可建建築面積約16,920方呎。項目與毗鄰金巴利街18號的地盤具合併重建潛力，兩地盤面積合計約2,810方呎，提供約33,720方呎最高可建樓面面積，地盤料適合發展為精品酒店。同區對上一個大手買賣成交為漆咸道南117號珀薈酒店全幢買賣，於去年以1.8億元售出，呎價約7,331元。