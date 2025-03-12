拍賣沽15細價物業 涉逾3800萬

近期細價物業成為搶手貨，昨日舉行的一場拍賣會，一口氣售出15項物業，以銀主盤為主，全數售價均低於500萬元，成交總額逾3,800萬元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰指出，昨錄得逾100人到場，售出物業包括住宅、商舖及車位，當中有用家，也有投資者，為該行近年拍出單位最多的一場拍賣會，部分銀主住宅單位獲多人競逐。

第一城三房賣480萬 其中，沙田第一城17座中層B室同類物業，首次推拍即獲承接，單位實用面積約451方呎，三房間隔，開價420萬元拍賣，獲3至4組買家出價，最後搶高60萬元或約14.3%，以480萬元售出，呎價約10,643元。據銀行網上資料，單位初步估價約516萬元，反映是次成交較估價低約7%。

至於柴灣新翠花園3座低層G室銀主盤，實用面積約533方呎，原則三房間隔，享內園泳池景，以398萬元推拍，亦獲競價至478萬元沽出，較開價高80萬元，幅度超過兩成，惟呎價僅約8,968元。與該單位市值約560萬元相比，大幅低市價約14.6%。

藍籌屋苑銀主盤在二手市場都錄低價成交。市場消息透露，茶果嶺麗港城近日連錄買賣，一個低層同類物業，實用面積約517方呎，放盤多年，市傳剛以450萬元易手，呎價約8,704元再創今年新低。

同屬指標項目的將軍澳新都城再現損手。美聯黃少明表示，都會豪庭1座高層B室兩房戶，實用面積約406方呎，1月放盤，減價54.2萬元，終獲用家以563.8萬元購入，呎價約13,887元，原業主於2020年8月購入，帳蝕116.2萬元離場。

瑧頤傳6年損手36% 細價樓業主近日見交投升溫，紛紛蝕讓以加快出貨。消息稱，元朗瑧頤中層A3室，實用面積約305方呎，市傳以315萬元易手，呎價約10,328元，單位近6年帳面貶值約36.2%。利嘉閣吳紫旭指，同區映御1座極高層M室，成交價396萬元，呎價約9,950元。原業主在2016年一手買入，帳面蝕56.6萬元；該區3月已錄約34宗二手買賣。

屯門3月錄約26宗二手買賣，佔逾七成屬400萬元或以下成交。消息指，慧景閣高層戶，實用面積約422方呎，僅以399萬元售出，呎價約9,455元，約6年帳面跌價約28.8%。屯門時代廣場C座高層單位，售價低至290萬元，以實用面積約272方呎計，呎價約10,662元。