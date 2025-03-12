新盤趁旺提速推售

上然周六售228伙 高臨標準戶晒冷 SIERRA SEA擬下月賣 本月新盤市場屢傳捷報，新盤及貨尾新盤的推售節奏加快。大埔上然第1期於4日內3度加推，並落實本周六首輪發售228伙價單單位，折實平均呎價約11,494元；鄰近港鐵佐敦站的高臨公布盡推最後22伙標準單位同日出售。而西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA亦部署下月推售。

萬科香港發展的上然第1期昨加推價單4號，提供41伙，折實平均呎價約12,554元，較上一張價單高約9.4%。該期數設403伙，迄今發出4張價單共245伙，其中228伙作首輪銷售。該公司董事總經理周銘禧稱，將出售28伙開放式戶、67伙一房戶、93伙兩房戶、24伙三房戶、9伙四房戶與7伙特色戶。

該公司營銷及客戶關係部主管劉淑貞指，該批單位折實售價238萬至1,140.8萬元，折實呎價9,185至14,392元。當中100伙折實價低於400萬元，可受惠100元的印花稅新措施。首輪銷售設有大手安排，可購兩至8伙。據悉，項目過去5日累接逾5,350張入票，暫錄超額認購逾22倍，將於周四晚上8時截票。周日起會招標出售4伙特色戶。

該公司常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，將出售6伙兩房戶及16伙三房戶，折實價985.2萬至1,995.1萬元，折實呎價約23,740至28,219元。項目新增3項置業優惠，包括新買家可享24個管理費優惠，購入指定戶型可獲代繳從價印花稅等。

ONE STANLEY 28號洋房招標 豪宅方面，建灝地產的赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周六起招標發售28號洋房。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該洋房位於項目最前排中心位置，享無遮擋海景，實用面積5,329方呎，採五房五套連書房套間隔，附設私人泳池及升降機。

新界大型樓盤蓄勢待發。新地的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，繼續前期軟銷工作。新地副董事總經理雷霆表示，預期可於短期內獲批預售樓花同意書，並部署下月推售。項目設有交通交匯處，將提供9條巴士路線，交通無遠弗屆。近月股市帶動樓市氣氛，財富效應之下，相信第一季的樓市小陽春將會持續。

海璇II兩單位8900萬成交 新地代理執行董事陳漢麟稱，項目設逾4.6萬方呎的交通交匯處，可供巴士、的士及其他車輛停泊候車，另附設候車室。由本周起，一連3個周末會提供免費觀光巴士試乘服務，於沙田、烏溪沙及大學站接載市民到GO PARK。

同系已屆現樓的北角海璇II，昨日招標售出兩伙，套現逾8,900萬元。包括第1座17樓B單位，為實用面積1,164方呎三房戶，連車位成交價4,680萬元，呎價約40,206元。天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪銷售已於昨晚截票，市傳最終截收逾5,800票，按周四發售108伙計，超額逾52倍。據美聯物業統計，本月首10日的一手成交量已錄1,100宗，相當於上月全月約九成水平。