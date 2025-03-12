簡訊一覽
●雲南水務(06839)預計去年蝕約16.5億至18.5億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約6.88億元顯著擴大。
●中渝置地(01224)料去年錄虧損約6.5億元，較2023年度蝕19億元有所收窄。
●建業新生活(09983)預計去年淨利潤介乎約2.15億至2.55億元（人民幣‧下同），較2023年錄淨虧損約5.78億元轉虧為盈。
●新城發展(01030)2月及首兩個月合約銷售額分別約19.59億元（人民幣‧下同）及29.76億元。
●南洋集團(00212)預計去年蝕約1.46億元，較2023年度賺4,900萬元由盈轉虧。
●華顯光電(00334)料去年純利較2023年度的1,310萬元人民幣增加不少於350%。
●鷹普精密(01286)去年賺6.44億元，按年上升10.11%；經調整純利為6.15億元，增長15.7%；宣布派第二次中期息每股8仙。
●晨訊科技(02000)2月未經審核收入3,050萬元，按月跌27.9%；其中主營業務收入錄得2,690萬元，按月跌30.4%，按年增154.3%。首兩個月累計收入7,290萬元，按年升51.7%。
●同方友友(01868)預期，去年錄溢利介乎約3,500萬至4,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度溢利2,770萬元有所增長。
●富達於3月6日在場內減持美東汽車(01268)1,383.6萬股，每股均價2.2359元，持股量由7.52%降至6.49%。
●宏利金融(00945)宣布，其全球員工中有超過75%正在借助學習、沉浸式體驗及各類工具，預計到2027年，宏利數碼化能力，包括基於AI技術各種強化功能，將在5年內帶來3倍投資回報。
●瑞士銀行家協會（SBA）表示，若瑞士針對具有系統重要性的銀行制訂過於嚴苛的監管規定，可能會使瑞銀集團（UBS）考慮離開瑞士。
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