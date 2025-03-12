俄供應或減 布油曾重越70關

國際油價昨日回升，紐約期油曾揚0.77%，報每桶66.54美元；布蘭特期油升1.19%至每桶70.11美元。消息指，烏克蘭出動許多無人機大舉夜襲俄羅斯莫斯科，為戰火再燃火上加油，石油供應或因而受損，刺激油價回升。不過，分析指，中國需求減弱，以及俄烏戰爭影響，油市供求變數多，波動將加劇，整體上未脫易跌難升格局。

XRG擬倫敦或紐約掛牌 企業消息方面，阿聯酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）於去年底才新成立國際能源投資公司XRG，本季剛開始營運。消息指，ADNOC考慮5年內將XRG在阿聯酋地區以外上市掛牌，首選地包括倫敦或紐約，美國銀行正為其提供策略諮詢。XRG估值超過800億美元（約6,240億港元），若落實上市，或成為全球規模最大的能源企業上市個案之一。

據悉，有關上市的目標，是為了加強ADNOC全球化布局，減少對石油主業依賴的策略。在正式啟動首次公開發行（IPO）前，需要為XRG任命行政總裁，並完成資產轉移。XRG專注低碳能源和化學領域的投資，其董事會雲集多名知名人士，包括BP（舊稱英國石油）前行政總裁盧尼、黑石集團總裁格拉伊、埃及富豪Nassef Sawiris等。