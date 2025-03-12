靈寶配股集資2.2億 股價挫11％

俄烏又互攻 金價回穩 環球政治局勢繼續左右大宗商品市場表現。正當市場觀望烏克蘭與美國官員代表團在沙特阿拉伯如何磋商俄烏戰事停火之際，烏克蘭和俄羅斯卻互相發動大規模無人機攻擊，帶動現貨金止跌回穩，昨曾升逾1%，每安士報2,922美元。

外媒報道，新興市場印度持續加大押注黃金期權與期貨，用作賺取報酬同時以便對沖實體黃金。印度大宗商品交易所MCX數據顯示，今年2月黃金期貨與期權的日均交易額突破70億美元，佔該交易所期權交易量26%，創2021年10月以來新高，此消彼長下，原油交易比重已經從去年的70%降至52%。

歐元集團促建數碼歐元 至於有「數碼黃金」之稱的加密貨幣，由歐元區國家財長組成的歐元集團（Eurogroup），其主席杜諾荷（Paschal Donohoe）擔心，特朗普新政府建立加密貨幣戰略儲備，可能影響歐元區貨幣主權和金融穩定，又指歐洲央行建立數碼歐元對保持領先地位相當重要。

加密貨幣網站CoinMarketCap顯示，比特幣昨一度見4個月新低，低見每枚76,624.25美元，之後收復80,000美元大關，跌2.28%，報80,435美元；以太幣跌逾8%，報1,905美元。