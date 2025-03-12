裕元去年多賺42%

裕元與國際體育品牌如Nike、adidas、Asics、New Balance、Salomon及Timberland等建立長期合作關係，產能遍布全球。去年集團製造業務純利增加51.1%至3.49億美元。

製造業務營收增11% 期內，裕元的鞋履出貨量上升16.9%至2.55億雙，平均售價按年跌5.1%至每雙20.25美元。集團整體毛利率24.35%，與2023年度的24.4%未有太大變化；其中製造業務毛利率上升0.7個百分點至19.9%，而寶勝的毛利率為34.18%，按年改善0.5個百分點。

製造業務的總營業收入為56.2億美元，按年升11.1%。生產配置方面，按鞋履雙數計，去年印尼、越南及內地繼續為其主要生產地區，分別佔鞋履總出貨量的54%、31%及11%。

至於零售業務方面，來自寶勝貢獻之營業收入按年跌9.5%至25.61億美元。寶勝去年的營業收入按年跌8.02%至184.53億元人民幣；純利4.91億元人民幣，按年升0.21%，公司宣派末期息及特別股息各每股一港仙。

資本開支16億升5.3% 裕元指出，內地的零售環境愈趨多變，實體店舖客流量大跌導致同店銷售明顯下滑，拖累整體銷售。儘管面對挑戰，全渠道表現依然穩健，抖音直播銷售錄得翻倍增長。至去年底，寶勝於大中華地區設有3,448間直營零售店舖，按年淨關店75間。

去年，裕元的資本開支2.11億美元（約16.45億港元），按年升5.33%。集團將繼續推行其數碼轉型長期策略，透過數碼化精益管理實現卓越營運，並分階段推進其智能自動化的精準投資，透過人工智能（AI）驅動的創新解決方案，重新定義生產力。

集團的SAP企業資源規劃（ERP）系統及一體化作業平台（OCP）目標將於今年全面上線，更聚焦決策及營運管理應用與迭代更新，未來將藉由逐步試驗的AI代理及生態智能模組工具，打造卓越製造體系並鞏固企業永續經營能力。

裕元集團2024年業績摘要