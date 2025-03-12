甲骨文料萬億訂單助添收入

服務ChatGPT的雲計算巨頭、世界第5大富豪埃利森創立的甲骨文（Oracle）預期，折合逾一萬億港元的在手訂單能夠推動收入持續加速，奈何上財季雲服務收入增速乃至本財季盈利指引未符市場的期望，股價周二早段曾再挫7.45%。

回顧2月底止上財季，甲骨文來自雲服務的收入約62億美元，撇除匯率變動後按年升約25%；總收入141.3億美元，按年增長6.4%，撇除匯率影響後升約8%，經調整純利按年升6.25%至42.31億美元。至於截至5月底止本財季經調整純利指引為1.62至1.66美元，以中間值計按年升47.74%，可惜市場預期是1.77美元。

冀數據中心容量翻倍 儘管如此，公司上財季再斬獲超過480億美元以上的銷售合約，2月底止多達1,300億美元（約1.01萬億港元），按年飆升約63%，雲計算客戶包括OpenAI、xAI、Meta、英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD）等，預計能使公司下一財年（今年6月起12個月）收入增長15%，再下一財年收入增長20%。

埃利森稱，準備在今年把數據中心容量翻倍，客戶需求破天荒，「以其自家數據做推論的需求龐大」。

AT&T首季盈測符預期 另外，美國電話電報（AT&T）周一公布的今年首季盈利指引符合市場預期，並稱今年及多年所有業務指引（如今年服務收入有低個位數增長）進展理想，反映打折後的5G加高速光纖套餐需求穩定。