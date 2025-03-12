Apple擬推iOS 19大升級 改動手機電腦平板介面

Apple延遲發布其Siri AI升級版本，或影響新iPhone銷量。

雖然蘋果公司（Apple Inc.）延遲發布其Siri助理的人工智能（AI）升級版本，惟最新消息指，該企擬進行歷史上最重大的軟件升級行動，推出iOS 19，對於iPhone來說將是2013年iOS 7以來最大一次變動，iPad和Mac的介面亦將有改動。是次更新將會改變作業系統的外觀，包括更新圖標、菜單、應用程式、窗口和系統按鈕的風格，同時亦會簡化用戶導航和控制設備的方式。

花旗降今年iPhone銷量預測 Apple延後發布其Siri AI升級版本，這可能影響其新iPhone銷量，故股價明顯受壓，周一重挫4.85%至227.48美元，創2022年9月29日以來最大單日跌幅，周二早段曾跌3.28%。

為此，投行花旗將今年iPhone銷量將增長預測由5%下調至2%，到2.32億部，但維持對其截至今年3月底止第二財季度預測不變，但將2025年及2026年iPhone出貨量預測下調至2.32億部及2.44億部，即按年增幅均為5%，以反映Siri升級延遲推出的影響。不過，該行相信，Apple在中國推出智能助手方面正取得進展，雖然將其2025至2027財年每股盈利預測下調約1%，但維持予買入評級及目標價275美元。

全球手機出貨或僅增1.5% 該行亦提到，Apple迄今尚未獲得任何關稅豁免。假設這次沒有獲得任何豁免，估計假設Apple產品90%的製造地點在中國，40%的銷售額來自美國，關稅可能會對Apple毛利率造成1.7個百分點的拖累。

此外，調研機構Canalys則指，今年智能手機市場並將面臨新挑戰，包括換機周期高峰已過等，預計今年全球智能手機市場的增長將急速放緩至1.5%。