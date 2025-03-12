DeepSeek傳不急獲投資 憂外界干預決策

中國初創企業DeepSeek的人工智能（AI）大語言模型橫空出世，極速爆紅後，不時遇上服務中斷等問題及挑戰。內媒引述公司創始人梁文鋒稱，目前並不急於獲得投資，擔心外界會干預DeepSeek決策，並希望保持為自己帶來全球聲譽的科學精神。此外，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2，據報或提前於下周一正式發布，惟公司否認。

隨着數以百萬計用戶湧入平台，DeepSeek聊天機械人不時出現服務中斷。基於數據安全的考慮，美國正考慮採取措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。梁指公司不急於獲得投資，對與政府有關聯的投資者持謹慎態度，因與內地聯繫可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。

阿里巴巴智庫平台阿里研究院發表文章評論DeepSeek，指DeepSeek以相對較小成本，實現高性能大模型的發展創新，不僅證明AI技術發展路徑的多元性和動態性，更重要是推動開源大模型發展的新躍遷；又指若開源需要真正成為大模型的主導性發展模式，不可迴避的問題仍是開源大模型風險治理的改革。

內媒報道，「雲智聚能‧共築AI產業新未來──人工智能與可控雲計算產業生態大會」將於周四在杭州舉行，屆時浙江算力、阿里雲、華為、超聚變、無問芯穹等將進行主題演講。

OpenAI入股CoreWeave 另一方面，正籌備上市的雲平台初創公司CoreWeave，獲美國AI軟件商OpenAI為期5年總值119億美元的雲計算合約，合約還包括由CoreWeave向OpenAI發行總值3.5億美元的股份，將透過上市程序向OpenAI私募配售股權。