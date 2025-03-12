小鵬飛行車進展惹憧憬 股價漲9%

擬千億研發人形機械人

何小鵬又稱，該企未來或會花上千億元人民幣投資人形機械人，而該項業務已經作出5年研發和投入，具體而言發展進程與10多年前內地新能源車早期階段相似，不論在國家政策、法規在前期規劃、牽引及指導均非常關鍵。發展自動駕駛方面，他透過今年會探索L3級別自動駕駛初步落地，明年則探索涉及無人停車和取車的停車場內無人駕駛功能。