小鵬飛行車進展惹憧憬 股價漲9%
內地電動車企現時業務發展多元化，「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)董事長何小鵬提及，希望旗下分體式飛行汽車成為全球首款規模化量產交付；又指相關汽車已全面進入適航審定階段，今年可完成型號合格證審定，料明年能取得適航證。小鵬股價昨高見98.4元，逆市創52周新高，收報97.45元，升9.18%。
擬千億研發人形機械人
何小鵬又稱，該企未來或會花上千億元人民幣投資人形機械人，而該項業務已經作出5年研發和投入，具體而言發展進程與10多年前內地新能源車早期階段相似，不論在國家政策、法規在前期規劃、牽引及指導均非常關鍵。發展自動駕駛方面，他透過今年會探索L3級別自動駕駛初步落地，明年則探索涉及無人停車和取車的停車場內無人駕駛功能。
至於前年入股小鵬的德國老牌車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱大眾汽車），截至去年底止全年經營溢利按年下跌15.39%，至190.6億歐元，主要受累成本上升以及重組開支影響。
福士預期今年收入升5%
期內，福士收入微升不足1%至3,246.56億歐元，按地區劃分，「大本營」歐洲市場全年收入升3.29%，至1,941.45億歐元，亞太地區則跌12.09%，至440.57億歐元。該企提及，去年於內地乘用車銷量按年少9.5%，至292.67萬輛，並預期今年集團整體銷售收入按年增長最多5%，經營利潤率介乎5.5至6.5%，去年則為5.9%。
受惠近期內地提供買車補貼和出台「以舊換新」政策，中國汽車工業協會昨日公布2月產銷數據，電動車上月產銷量分別為88.8萬輛和89.2萬輛，按年增長91.5%和87.1%，電動新車銷量達汽車新車總銷量的41.9%。上月新能源乘用車內銷量71.9萬輛，按月跌5%，按年增93.2%；傳統燃料汽車內銷量92.7萬輛，按月跌20.1%，按年升14.3%。
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