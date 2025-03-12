經濟添憂 日股曾冧千點

去季GDP意外下修 爭取免關稅不果 加息存變數 日本上季經濟增長率意外向下修訂，加上周一晚美股血流成河，人心虛怯，觸發日經平均指數昨日早段一度重挫1,041點或2.8%，低見35,987點，為半年來首次插穿36,000點大關。其後有買盤趁低吸納，全日跌幅收窄至0.6%或235點，報36,793點，創去年9月18日以來收市新低。

差勁的經濟數據來自內閣府的公布，日本去年第四季國內生產總值（GDP）增長率終值為2.2%，顯著低於經濟學家的平均預期跟初值2.8%，為日本央行（BOJ）短期內進一步加息增添變數。

昨日東證指數（TOPIX）亦挫1.1%或30點，收報2,670點，連續第3個交易日下跌。半導體相關股偏軟，晶片設備巨擘東京電子挫近0.5%，極紫外光（EUV）光罩檢測設備廠Lasertec跌近0.4%，成膜設備商Kokusai更重挫2.3%。

車廠停工 豐田鈴木挫逾2% 中央發條（Chuo Spring）藤岡工廠日前發生爆炸事件的影響擴大，除豐田汽車日本工廠擴大停工外，鈴木汽車（Suzuki Motor）部分工廠也停工。兩股昨日分別下滑2.6%和2.2%。其他主要股份如三菱UFJ金融集團跌1.4%，索尼（Sony）跌2%。

日本經濟產業大臣武藤容治表示，已要求美國不要向日本祭出貿易關稅，但未獲任何豁免承諾，消息為日股「踩多腳」。

另外，由於避險情緒升溫，資金流入日圓，日圓兌每美元匯價最高升至146.53，創約5個月來高位。每百日圓兌港元曾報5.2785。

家庭支出增幅遠遜預期 日本10年期國債孳息率日前升至2008年以來高位1.575厘後，昨日曾回落至1.503厘。日本財務大臣加藤勝信表示，孳息率上升將對經濟帶來正反兩面的影響，雖然發行人的利息支付會增加，但投資者的利息收入也會相應提高。

此外，日本總務省公布，日本1月家庭支出按年升0.8%，低於市場預測的升3.6%；前值為升2.7%；經季調後，按月跌4.5%，市場原預期跌1.9%。日本經濟再生大臣赤澤亮正表示，上漲的能源及食品成本正在影響家庭及企業，因此需要仔細研究這將會如何影響消費，政府將與日本央行密切合作以實現2%的通脹目標，而目前亦已取得一定的進展。

他又稱，匯率應該穩定地反映經濟基本面，但具體的貨幣政策應由央行自行決定。日本央行在1月宣布加息，並表明若能在持續實現2%通脹目標方面取得進展，將準備進一步加息。

不過，上周亦有消息指，央行官員傾向本月維持利率不變，以評估1月時加息及美國政策對關稅的影響。

另外，日產汽車昨日在盤後宣布，社長內田誠將卸任，由首席規劃官Ivan Espinosa接任，自4月1日起生效。這是自2019年12月以來約5年來的首次社長更替。日產股價昨日逆市升1.3%。

日本上季經濟增長向下修訂