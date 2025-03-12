業界倡提高新股回撥機制觸發門檻

香港聯交所正就完善新股定價及公開市場機制，當中公開發售回撥機制上限由50%降至20%引來市場熱議。香港保薦人主管協會創會會長鄧澔暐表示，多年來回撥機制行之有效，惟新股結算平台FINI使散戶孖展「入飛」的成本大減，推高超購情況，故建議提高觸發回撥的超額認購倍數門檻。

他認為，聯交所今次改革建議，主要減少公開發售部分的分配比例，令國際配售的分貨提高。不過，建議文件未有就基礎投資者認購比例設上限，無助解決其他機構投資者可獲分派比例較少的「先天性缺陷」，加上現時公開發售高超購倍數及回撥後，令國際配售的投資者「分貨」更少。

解決國際配售分配不足 他指，該協會建議調整觸發回撥機制的超額比例條件，笑言「由（現時超購）15至100倍，在後面加個零，上調到150至1,000倍」，實際觸發門檻應按科學、數據分析進行調整，同時基礎投資者獲發新股股數設上限，以解決國際配售認購部分分配不足問題。

聯交所建議，公開認購初始分配份額設定於5%，回撥上限20%；或者公開認購初始分配份額定於10至50%，不設回撥機制；讓上市公司招股時二選一。諮詢期至下周三。

該協會由香港證監會認可的保薦人主管所組成，大多來自中小型保薦機構。鄧氏指，目前6名創會會長及6名榮譽顧問，其所屬的保薦人公司過去為逾170宗上市工作，認為協會有一定代表性。他又稱，業內對回撥機制無特別意見，但聯交所事前並未有向其「摸底」，期望日後有新諮詢或改革時，可以藉協會身份表達意見。