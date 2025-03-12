瑞銀：港股仍可跑贏 外資加倉中資股

近期港股升穿24,000點後隨外圍跌市進行整固，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明指，港股在目前不穩定大環境下有盤整可能，但以估值、流動性及機構持倉來看，港股仍有望繼續跑贏全球。他又指，看到一些新興市場的主動管理基金已開始加倉中國，雖然不少大型全球基金仍在評估當中，養老基金等海外投資者仍「低配」中港股市，但見到印度和南韓股市有資金流出並轉至港股。

北水吸納派息高企業 資金東來迹象，還見於投行花旗的報告。該行將美國股票的評級從「增持」下調至「中性」，同時將中國股票的評級從「中性」上調至「增持」，認為美國經濟在未來幾個月可能不再超越世界其他市場。

近日「北水」流入港股的金額屢創新高，瑞銀房東明相信是作長期持有，且主力吸納息率高的企業。雖然近月投資中國科技板塊的基本面和投資者信心出現改善，但他相信情況仍待觀察，並料由人工智能（AI）大模型DeepSeek帶動的變現能力會率先體驗於軟件、電子商務平台等大型科技上。

他又認為，內地上月的通縮風險或呈滯後性質，原因是內地股市及房地產市道已相對穩定，相信財富效應有一定傳導作用，同時市場早就關稅戰開打較為理性地預期今年內地的出口表現，並期待經濟動力由消費環節支持。隨着中央制訂今年內地經濟增長5%、赤字率在4%，以及居民消費物價指數（CPI）升2%的目標，他認為總體而言是相對積極和務實的做法，瑞銀也維持內地今年經濟增長4%的目標。

互聯網板塊具吸引力 另瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，內地互聯網行業「具吸引力」，就算經歷年初以來的強勁上漲，互聯網和提供超額收益的精選股票將續受國際投資者青睞，而AI相關股份佔比高的其他市場仍是關注焦點。整體而言，該行料今年全球AI行業（中國除外）的回報率達中雙位數，看好大型市值AI股、領先雲端平台和半導體。

至於美股近期由高位回落，同業高盛提及對沖基金上周五在單一股票上的平倉規模為兩年多來最大，部分基金的大規模去風險舉措甚至與2020年3月新冠疫情初期相若。