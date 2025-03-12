恒指曾挫545收市微跌 A股揚

雖然隔晚美股大冧市，但港股昨日收市僅微跌一點，全日成交按日增加1.72%，至3,071.05億元，而南下「北水」轉淨流出，涉資40.41億元。內地滬綜指及深成指昨分別升0.41%及0.33%收市，反映中港股市低位有買盤吸納，支持表現反覆靠穩，跑贏美股。平安證券表示，龍頭企業有望繼續引領中資科技股表現，而港股是中國科技資產重估的「主陣地」。

恒指昨甫開市即插508點，其後跌幅加大，最多挫545點，低位23,238點有支持，尾市曾轉升75點，但最終仍跌市收場，報23,782點。國企指數倒升30點或0.35%，報8,755點；科技指數升81點或1.39%，報5,967點。

平安證券指，港股資訊科技行業的市盈率估值位於42%的偏低歷史分位，而10大科技巨頭大部分估值仍有修復空間，且盈利預期已有改善迹象，認為港股仍處於較好的戰略配置範圍，特別是科技資產具備中長期的投資價值，人工智能（AI）、消費電子等板塊值得關注，另建議關注政策支持的內需消費板塊。

離岸人幣曾高見7.22 人民幣方面，人民幣兌每美元在岸價昨一度升穿7.23，高見7.226，最終收市升343點子，報7.2306，創近4個月新高。離岸價亦曾升穿7.23，高見7.2269；中間價報7.1741，較上一日跌8點子。

為保持銀行體系流動性充裕，人民銀行昨以固定利率、數量招標方式開展377億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘。操作量較上一日繼續減少，據此計算，公開市場連續7日淨回籠，規模仍為5億元。

大摩對4大港銀最新評級