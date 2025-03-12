美蛋價年飆53% 民眾憂通脹升

美國雞蛋批發價攀升

正當香港深水埗的湖北蛋售價近日降至20元一排30隻，美國的蛋價卻持續飛升，近日當地每打雞蛋批發價曾見逾8美元的歷史新高，頓令餐飲及食品行業因成本大升而叫苦，生意難做的同時，亦引起消費者對物價上升的關注，結合關稅政策的不明朗因素，動搖市場信心。美國紐約聯儲銀行每月調查顯示，當地消費者預計短期通脹將輕微上升，但家庭對未來一年的財務狀況愈來愈悲觀，對失業率及債務拖欠等指標的預期也顯著惡化。

美國最新通脹數據顯示，蛋價一年累升53%，這引起民生及企業關注，迫使美國當局擬調查蛋價飛升原因。時值特朗普政府大打關稅牌，惹來反制或進一步影響進口物價上升，市場對美國通脹前景的憂慮升溫。

估財務變差比例15月高 紐約聯儲銀行的每月調查指出，美國消費者對未來一年通脹中值從1月的3%升至2月的3.1%，對未來3至5年通脹預期穩定在3%；認為未來一年財務狀況會變差或大幅惡化的受訪者比例升至27.4%，為15個月來新高；認為未來3個月無法償還最低債務的可能性平均升至14.6%，為2020年4月以來最高。

另一項調查亦顯示，消費者對股市展望變得黯淡，預計股市一年後上升的機會降至2023年12月以來最低。此前亞特蘭大聯邦儲備銀行亦發出嚴厲警告，預測今年前3個月美國經濟將萎縮1.5%，與先前預測的同期增長2.3%大幅逆轉。