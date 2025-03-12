馬斯克嘆難兼顧Tesla 料待政府多一年

馬斯克

世界首富馬斯克去年加入美國總統特朗普的管治班子，成「特殊政府僱員」，被欽點統領政府效率部（DOGE）。可「紅頂商人」不易為！其上任以來打爛很多公務員飯碗，還高調力撐德國極右翼政黨、攻擊烏克蘭政府，四處「辣火頭」，終拖累其個人財富主要來源──特斯拉（Tesla）。本周一特斯拉股價單日暴挫逾15%，連累其個人身家今年以來折合蒸發超過一萬億港元。馬斯克坦言，要兼顧生意十分困難，預計自己會在政府再待一年，強調特斯拉會好起來。

涉足政治或續損銷量 事實上，近月特斯拉在全球市場銷售同步遇冷鋒，股價較12個月高位累挫逾五成。中國乘聯會秘書長崔東樹周一就罕有警告，馬斯克的政治涉足可能會進一步損害特斯拉本已下滑的電動車銷量。

傳因政府裁員問題而與美國國務卿魯比奧不和的馬斯克，近日出席特朗普1.0時代白宮首席經濟顧問庫德洛主持的訪談節目。他透露，DOGE團隊目前約100人，大致能閱覽所有部門的開支數據，並打算再增兵100人。當被問到之後會向哪個部門開刀，他回應對所有部門一視同仁，更斥聯邦政府官僚主義嚴重，不把總統任命的長官放在眼內，更直指聯邦政府財赤高達兩萬億美元，極為龐大且愈演愈烈，「利息支出多過國防預算，對我來說是個警號，若置之不理，政府除了還債甚麼都做不了……我只是不想美國破產。」

特朗普買車伍德掃股力撐 正當近期市場愈益擔心馬斯克的政治立場得罪消費者，特朗普周一在自家社交平台發文，不諱言他得罪了「激進的左翼瘋子」，自己「翌晨會買一輛特斯拉新車，以表對馬斯克這位真正美國人的信心和支持。」馬斯克對此表示感謝。

所謂「一沉百踩」，瑞銀將特斯拉目標價由259美元下調至225美元。不過，一向與馬斯克關係良好的「女股神」伍德，其主理的方舟基金（Ark）據報於周一趁跌市吸納約7.93萬股特斯拉，涉約2,083.44萬美元。特斯拉周二早段反覆，反彈最多6.36%後，曾一度倒跌。