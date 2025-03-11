專家樓評：在港申內地樓按 日趨便捷

隨着香港與內地居民往來日益頻繁，除了周末北上消費外，不少港人開始考慮在內地，特別是大灣區城市置業投資或退休。為滿足新增的需求，愈來愈多香港銀行推出內地物業按揭服務，申請人毋須親赴內地即可在香港完成所有手續。此外，部分銀行更接受以內地現契物業於香港進行套現，為港人的資產管理提供更大彈性。

目前大灣區及內地一線城市的銀行按揭息率已與香港銀行相若，同為最優惠利率（P息）減0.5至一厘，即實際按息為4.5至5厘左右，視乎物業身處之地區、樓齡，以及客戶每月入息等因素。

透過香港銀行按揭購買內地物業，對港人而言有不少優勢。香港銀行批核內地物業貸款時，會同步換算成港元，客戶可選擇以港元供款，此安排較內地銀行所提供的按揭貸款方便，因後者必須以人民幣計價，若申請人非內地支薪，或須定期匯款至內地供款，當中涉及人民幣匯率及匯款手續費等因素，或增加整個過程所衍生的成本。

銀行審批時間較長 然而，使用本地銀行做內地物業按揭時也有一些注意事項。首先，部分銀行聲稱可處理北京、上海等一線城市的內房按揭，但礙於個別地區的物業較難估價，銀行一般需要較長時間處理。其次，雖然非硬性規定，但據以往經驗，因為要集中資源在其他更易圖利的貸款項目，本地銀行傾向只受理貸款額100萬元以上、按揭成數又不超逾六成的內地按揭申請，言則申請的物業估價理應處於大約170萬元或以上水平，一些非熱門地區或面積較小的單位之樓價或不符申請條件。

此外，即使物業在內地，有關貸款仍會影響申請人的財務狀況和還款能力，不少客戶忽略了其內房按揭也會顯示在信貸報告中，直到後來再在港申請其他貸款時，才赫然發現這些紀錄會影響他們其他貸款申請。

跟以往相比，現時有關內地物業的按揭審批流程已趨成熟，若文件齊全，銀行最快3個月便可完成批核。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣