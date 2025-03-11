公居屋市況：白居二285萬購寶林邨三房
白居二客趕入市，入場門檻較低的公屋單位受追捧，將軍澳公屋寶林邨三房單位，放盤僅約半個月，累減近11%，獲該類買家於未補價第二市場以285萬元購入。
美聯林健偉表示，上述為該屋邨寶德樓中高層13室，實用面積約490方呎，有裝修，叫價320萬元放售，近期獲白居二買家洽詢，減價35萬元沽出，呎價約5,816元。
粉嶺公屋過去周末連錄第二市場成交，市場消息透露，祥華邨祥景樓中層單位，實用面積約423方呎，以168萬元易手，呎價約3,972元。同區華明邨信明樓低層戶，以170萬元沽，以實用面積約443方呎計，呎價約3,837元。
東熹苑已補價呎售$8938
居屋市場錄多宗買賣個案。祥益黃慶德指，屯門兆麟苑C座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內綠表客以239萬元未補價購入，呎價約5,960元。
世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東熹苑C座中層8室，實用面積約546方呎，有裝修，2021年於已補價自由市場放售，累減262萬元，終以488萬元成交，呎價約8,938元。
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