公居屋市況：白居二285萬購寶林邨三房

粉嶺公屋過去周末連錄第二市場成交，市場消息透露，祥華邨祥景樓中層單位，實用面積約423方呎，以168萬元易手，呎價約3,972元。同區華明邨信明樓低層戶，以170萬元沽，以實用面積約443方呎計，呎價約3,837元。