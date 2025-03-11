工商消息：黃竹坑工廈單位意向每呎3880元

戴德梁行獲業主委託代理出售上述物業，該公司指，怡達工業大廈由最高峰每方呎約8,800元，回落至約3,900元，跌幅超過一半。該公司香港資本市場部董事葉均盛表示，放售單位面積約2,545至7,310方呎，合共樓面面積約93,820方呎，佔全幢大廈業權約30%；買家可分拆購入。

另外，第一集團的荃灣工廈項目金岸科技中心，在財政預算案公布後，個別單位劃一價下調至400萬元左右，減幅約7%，短短兩周內已沽約60個單位，成交價400萬至3,500多萬元。中原（工商舖）工商部馬健邦稱，項目累沽近百伙，目前該廈尚餘16個單位待售，叫價約478萬元起。