工商消息：黃竹坑工廈單位意向每呎3880元
黃竹坑一籃子工業單位放售，意向呎價較高峰期時做價低逾五成。區內怡達工業大廈一批單位連3個車位，意向呎價約3,880元，涉及金額逾3.64億元。
較高峰跌價逾半
戴德梁行獲業主委託代理出售上述物業，該公司指，怡達工業大廈由最高峰每方呎約8,800元，回落至約3,900元，跌幅超過一半。該公司香港資本市場部董事葉均盛表示，放售單位面積約2,545至7,310方呎，合共樓面面積約93,820方呎，佔全幢大廈業權約30%；買家可分拆購入。
另外，第一集團的荃灣工廈項目金岸科技中心，在財政預算案公布後，個別單位劃一價下調至400萬元左右，減幅約7%，短短兩周內已沽約60個單位，成交價400萬至3,500多萬元。中原（工商舖）工商部馬健邦稱，項目累沽近百伙，目前該廈尚餘16個單位待售，叫價約478萬元起。
此外，馬亞木家族委託天俊測量師行拆售上環南島商業大廈，第一期先推6樓、7樓、8樓、10樓及14樓，交吉交易，單位建築面積約3,662方呎，呎價約6,729元起。
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