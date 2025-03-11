天瀧連錄4宗成交 套1.34億
市區新盤銷情暢旺，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，昨日再錄4宗成交，套現約1.34億元。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，售出單位實用面積由1,002至1,173方呎，做價2,960萬至3,715萬元，呎價約29,541至34,471元，包括非香港永久居民買家。同時，項目部署招標發售第6座實用面積1,085方呎及1,102方呎單位。
發展商昨開放3個全新經改動現樓單位予傳媒參觀，均享有維港海景。該公司副總經理李菲茹稱，其中5座33樓B室，實用面積1,384方呎，原則四房雙套改為套三房。
緹外四房呎售五萬一
市區豪宅新盤錄大額成交，嘉里建設(00683)石硤尾緹外昨日售出5座3樓A室，實用面積4,437方呎，四房四套房戶型，連同家具及兩個車位，成交價2.3億元，呎價約51,837元。
至於薄扶林道128號Jessville昨單日沽8伙，每伙成交均連一個車位，作價2,398萬至3,005.1萬元，總額逾2.09億元。
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都昨再添3宗成交，集團執行董事關堡林表示，售出均為滙都I的兩房戶，涉逾1,383萬元，包括有買家購入單位後，推薦好友夫婦購入另一伙。
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