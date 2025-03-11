天瀧連錄4宗成交 套1.34億

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，售出單位實用面積由1,002至1,173方呎，做價2,960萬至3,715萬元，呎價約29,541至34,471元，包括非香港永久居民買家。同時，項目部署招標發售第6座實用面積1,085方呎及1,102方呎單位。