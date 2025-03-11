新盤概況：YOHO WEST PARKSIDE周四再發售108伙
新盤市況熱鬧，發展商相繼加快銷售節奏，其中，新鴻基地產(00016)天水圍YOHO WEST PARKSIDE安排周四第三輪發售108伙，首度推出兩房梗廚戶型。
新地代理總經理胡致遠表示，上述新推戶型折實售價約490餘萬元起，整批發售單位涵蓋一房至三房戶，折實價約306.9萬至約1,045.8萬元，呎價約9,594至15,745元。
項目日前加推第5號價單，涉及87伙，舊價單有小量單位加價約1至2%，周四發售單位包括1至5號價單。次輪銷售的172伙即日沽清，包括有8組大手買家各購兩伙，成交額最大個案涉約1,480萬元。
上然1期加推82戶
另外，萬科香港的大埔上然第1期昨加推價單第3號共82伙，該公司董事總經理周銘禧稱，單位包括首度推出的3伙連平台或天台特色戶，整批實用面積222至843方呎，涵蓋開放式至四房戶，折實價253.4萬至1,053.5萬元，呎價約9,185至14,392元，平均呎價約11,480元。
首推的特色單位包括2座19樓C6室連天台戶，實用面積301方呎，天台215方呎，折實價433.2萬元，呎價約14,392元，為今批呎價最高單位。截至昨日項目累收逾4,400張入票，以首3張價單合共204伙計，超額逾20.5倍。
維港滙III招標12單位
此外，信和置業(00083)等的西南九龍維港滙系列，本月沽6伙，涉額9,075萬元。維港滙III昨上載銷售安排，招標推出餘下12伙兩房分層戶。
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