港島盤月內3單全蝕

南豐新邨兩房418萬售 8年貶28% 個別地區二手交投回升，惟樓價繼續沉底，其中，港島上車指標屋苑南豐新邨，本月暫錄約3宗買賣，全屬損手個案，兩房售價418萬元，約8年帳面跌價約28.2%。未有受惠新印花稅措施的中價住宅情況更慘烈，油塘曦臺套三房戶，劈至930萬元易手，逾3年帳蝕857萬元。

南豐新邨3月暫錄約3宗兩房戶成交。市場消息透露，包括上述5座低層G室，實用面積約391方呎，成交呎價約10,691元，原業主2017年以582萬元購入，帳面蝕約164萬元。另一個8座低層同面積單位，上周中以422萬元沽出，近10年帳面貶值約24.6%。

收租客紛紛棄守。中原梁嘉駿表示，同屋苑10座中層C室兩房戶，上月放盤叫價486萬元，獲投資者以450萬元連租約承接，呎價約11,509元，原業主持貨約11年，帳面虧蝕40萬元。

消息稱，同區君豪峰高層一房戶，實用面積約299方呎，連租約成交價618萬元，呎價約20,669元，原業主持貨近7年帳面蝕約234萬元。

曦臺冧價48%料破紀錄 中價住宅跌勢更顯著。中原洪金興指，曦臺1座高層C室，實用面積約716方呎，望園景及海景，2021年12月購入價1,787萬元，當時呎價近2.5萬元，上址叫價1,050萬元放售，減價120萬元獲用家承接，呎價約12,989元，期內大幅貶值約48%。成交料為該盤蝕幅最大個案。

美聯樊志聰稱，青衣盈翠半島2座中層F室，實用面積約523方呎，有裝修，租客去年底遷出，叫價850萬元放售，減至740萬元成交，呎價約14,149元，較2021年同類型做價低約21.7%，原業主持貨約4年半，帳蝕150萬元離場。

麗港城呎價插穿九千 茶果嶺麗港城3月終「發市」，中原郭麗娟表示，屋苑15座低層D室套三房戶，放盤逾一年，累減55萬元，以615萬元易手，呎價約8,952元。上述料屬屋苑今年首宗呎價低於九千元買賣。

元朗過去周末錄約8宗二手買賣，消息稱，錦田北PARK YOHO Sicilia第1B座中層兩房戶，售價538萬元，逾9年帳面仍蝕34萬元。

中原黃逸羲指，荃灣愉景新城過去周日連錄3宗買賣，包括8座高層D室套三房戶，租約上周完結，即減132萬元，以648萬元成交，較同日同類型單位售價低25萬元。

二手市場最新蝕讓成交