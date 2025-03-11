簡訊一覽
●遠東控股(00036)料去年錄得虧損不少於約6.2億元，較2023年蝕1.23億元顯著擴大。
●爪哇控股(00251)預期去年度蝕約1.4億元，較2023年蝕8.54億元大幅收窄。
●TOM集團(02383)去年蝕2.56億元，較2023年度蝕2.21億元有所擴大；不派息。
●舜宇光學科技(02382)2月手機鏡頭出貨量按年跌6.9%，按月減8.2%；手機攝像模組出貨量按年跌32.1%，按月跌3.8%。
●香港中旅(00308)預期截至去年底止年度純利按年跌不低於40%，而2023年純利為2.4億元。
●首程控股(00697)於3月6日被方風雷旗下HOPU Investments Co. III Ltd.減持1.2億股，每股均價1.52元，持股量由6.02%降至4.37%。
●貝萊德於3月4日減持滙豐控股(00005)1,420萬股，每股均價為9.31英鎊，持股量由9.06%降至8.98%。
●香港交易所(00388)宣布，已新增泰國證券交易所為認可證券交易所，意味在泰交所上市的公司可在香港申請第二上市。
●瑞士嘉盛銀行集團宣布，將向吉利控股集團子公司Geely Financials Denmark以及Mandatum Group收購所持有之盛寶銀行約70%股權。
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