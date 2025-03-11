美能源部長反駁 油價跌無礙鑽探

之前擔任石油企業高層的美國能源部長萊特表示，就算油價跌至每桶50美元，一眾美國頁岩油氣企業仍能響應總統特朗普起勢鑽探美國油氣的政策，反駁外界覺得「油價再向下會窒礙企業鑽採意欲」的說法。

萊特相信，美國的油氣企業懂得創新和提高效率，「絕對」能夠實現特朗普降低能源價格、提高產量的願景。然而，過程中難免有企業會被淘汰，一如2014年頁岩油氣和石油輸出國組織（OPEC）殊死搏鬥時那樣，但結果就是開採成本從此低一截。他又批評，削減化石能源的投資推高能源價格，不利一些發展中國家，「2050年前能源體制實現碳中和完全是白日夢，且是具破壞力的白日夢……我們當重視人、生活和就業，不是氣候。」

阿美下月削售予亞洲油價 然而，萊特的說法仍面對不少「行家」的質疑，大致上是油企的生產規劃很可能是按油價高於70美元以上來制訂，一旦油價跌落50美元，鑽探活動定必降溫。國際信貸評級機構標普估計，現時頁岩油氣的收支平衡點為紐約期油45美元。

紐油周一受壓，低見66.39美元，跌0.95%。沙特阿美4月將下調對亞洲原油客戶的官方售價，為3個月以來首次。日前有傳特朗普的顧問正敲定哪些對俄羅斯的制裁可以解除或減辣，包括俄國石油出口價格上限，前提是俄國就烏克蘭戰爭的和談有進展。