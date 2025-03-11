七成東盟客過去一年網購港產品

一項調查發現，香港品牌及產品深受東盟國家的網購人士歡迎。約有七成受訪者表示，過去12個月至少網購過一件來自香港的產品。當中，年輕消費者尤其喜愛香港產品，以18至29歲年齡群對香港產品的評價最高。

售價相宜 設計時尚 貿發局進行《東盟電商機遇：消費行為與香港產品定位》研究，調查東盟6個主要市場，即印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

問及東盟消費者香港品牌及產品的吸引之處，約35%受訪者認為，比起來自其他市場的產品，香港產品售價更為相宜，性價比更高。其次，有33%受訪者特別欣賞香港產品能巧妙糅合亞洲及西方元素。另有32%受訪者表示，網上售賣的香港產品設計時尚，是他們喜愛香港產品的主要原因。

香港各類電商產品中，最具吸引力的是電子消費品，獲70%受訪者青睞，其次是時尚產品（38%），及化妝品/個人護理產品（34%）。

星泰馬消費額最高 研究亦發現，新加坡、泰國及馬來西亞網購人士在香港產品的平均消費額最高。以香港電子產品為例，新加坡消費者每次購物的平均支出為371美元，其次是泰國（276美元）。

6個東盟市場中，以泰國消費者最為追捧香港電商產品，有81%相關受訪者表示曾於過去12個月網購香港產品，其次是印尼（73%）及菲律賓（69%）。

年齡分布方面，以30至49歲的網購人士平均消費最高。另外，在18至29歲的網購人士中，平均有76%受訪者曾於過去12個月網購香港產品。相關比例在30至49歲的年齡群微跌至72%，並進一步在50歲及以上組別降至52%。

香港貿發局研究總監范婉兒指出，研究結果令人鼓舞，東盟消費者樂於透過各種網上渠道購買香港品牌及產品。她建議香港中小企可特別留意泰國和印尼市場，因這兩國的消費者對香港產品有很高的評價。

此外，阿聯酋航空公布，由7月1日起新增每日一班直航航班往返杜拜與深圳，成為該企於中國內地第四個航點。