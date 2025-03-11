惠康母企上年轉蝕19億

在新加坡上市，持有惠康及萬寧等的DFI零售集團（舊稱牛奶國際）公布，截至去年底止年度總收益按年降3.28%至88.68億美元，虧損2.44億美元（約19.03億港元），較2023年度賺3,220萬美元轉盈為虧；若撇除公允值等變動後的核心盈利則為2.01億美元，按年增加近三成；派末期息每股7美仙。

核心盈利上升，主因新加坡食品的盈利大幅復甦，以及便利商店業務中產品結構向非香煙類別的有利轉變所推動，但因房地產市場活動疲弱和競爭加劇導致家居裝飾貢獻下降，部分抵銷相關影響。

美心核心盈利貢獻跌16% 其中子企所佔的核心盈利按年升42%至約1.58億美元，主因新加坡食品業務盈利回復。聯營公司所佔核心盈利跌2%至4,300萬美元，當中歸因於包括美心集團較疲弱的月餅銷售和內地餐廳表現等，美心核心盈利貢獻跌16.45%至6,600萬美元。

按分部計，收益貢獻最大的食品業務，去年跌4.71%至31.3億美元。公司指，雖然香港居民前往內地的出境遊增多，影響去年大部分時間的食品消費，但情況已開始正常化，香港超市的總零售額在去年第四季度恢復增長。強大的店內執行力和有效的促銷活動支持該公司在一年中持續的市場份額增長。

第二大貢獻的健康及美容業務收益去年升0.51%至24.57億美元。其中香港的美容及健康業務，在去年首季同店銷售表現強勁，但由於2023年4月和7月有發放消費券，導致高基數效應，去年第二季和第三季銷售增速放緩。儘管同店銷售全年降2%，但由於毛利率提高和嚴格的成本控制，全年利潤仍增加6%。