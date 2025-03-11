小米汽車籌備適時出海 首要解決擴產

瑞銀降投資評級至中性 瑞銀最新發表的研究報告亦關注小米的電動車產能擴張不足問題，且內地補貼刺激效應減弱，需要留意公司的實行步伐緩慢，或在內地新能源汽車行業競爭激烈之中損害其市佔率，均會帶來下行風險。報告將小米的目標價由33.5元升至60元，此相當於預測2026年市盈率27倍，投資評級將由「買入」降至「中性」。

不過，該行認為公司仍有不少催化劑，包括人工智能（AI）眼鏡、次季推出的YU7，其強勁銷售或有助推高今年收入以及估值。

報告上調小米2024至2026年核心盈利預測2至23%，主要因物聯網（IoT）收入及利潤增長展望較好，預期去年第四季將會是創紀錄的季度，智能手機交付量按年增5.4%、IoT銷售達300億元（人民幣‧下同），以及電動車虧損收窄至10億元以下，預計小米去年全年收入及經調整純利分別達3,630億元及260億元，電動車虧損61億元，相信此強勢會持續至今年，主要受到內地對中價智能手機及家電需求、在內地及海外的實體擴張，以及SU7與SU7 Ultra的延後訂單所推動。

中國乘聯分會公布，新能源乘用車2月零售68.6萬輛，按年增79.7%，按月跌7.8%；首兩個月累計零售143萬輛，增長35.5%；新能源車內地零售滲透率49.5%，按年升15個百分點。另新能源乘用車廠商2月出口11.8萬輛，按年增長27.8%，按月下降15.2%；首兩個月累計出口25.7萬輛，增長28.8%。