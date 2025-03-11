九置去年少賺81%

九龍倉置業年度業績摘要

物業重估減值虧損擴近4倍 九置旗艦物業海港城（不含3間酒店）和時代廣場的估值去年縮水幅度比2023年大，導致投資物業重估減值虧損擴大近4倍，撇除它的基礎淨盈利則增加2.12%至61.39億元。期內，集團收入減少2.96%至129.12億元，其中投資物業收入減少1.11%至107.57億元，酒店收入減少1.28%至15.41億元。

海港城（包括酒店）的總收入增加1.61%至90.96億元，營業盈利增加0.4%至72.04億元。期內，該商場有品牌旗艦店擴大規模，並舉辦獨家推廣活動，但去年底的94%出租率，比去年6月底的97%有所下降；反觀寫字樓因其地理優勢，吸引金融及保險業界租賃，出租率由去年6月底的88%升至90%。

時代廣場收入盈利挫6% 至於時代廣場，去年全年收入和營業盈利皆下跌6%，商場部分去年底出租率為93%，比6月底跌一個百分點，已積極調整租戶組合，持續提升競爭力；反而寫字樓部分吸引到科技、媒體和金融公司新租約，出租率按半年升3個百分點至90%，可惜新供應即將投入市場，加上有更多連裝修寫字樓物業可供選擇，給租金帶來壓力。

對於後市展望，吳天海稱，今年首兩個月走勢與去年大致相同，整體呈下降趨勢，未有足夠信心認為上半年可改善，下半年本地商業及酒店市場都未感樂觀，形容如無特別變動，市況仍會「慢慢跌、飄緊跌」。情況何時好轉視乎租客反應，有待租客由收縮轉為擴充經營，以及有海外租客來港拓展業務，同時本港零售銷售止跌回升，但市場一直期待上述情況出現，至今仍未發生。

九置在業績報告提到，三跑落成啟用提升客貨運航班容量，中央出台大規模的組合拳刺激經濟，旨在重建市場信心，一旦周期性因素轉向，這些綜合措施應可提振零售業和酒店業，有助於振興市場。

調整租金提高出租率 然而，本港未來寫字樓供應上升會加劇競爭，對租金帶來壓力。吳天海補充，未來將持續提升旗下物業的競爭力，包括翻新及提升服務質素，同時租金會按市場情況調整，以逐步提高出租率。

九置去年全年派息按年減少約3%。吳天海解釋，公司上市7年以來，派息一向以香港投資物業及酒店基礎盈利65%計算，派息減少僅反映去年業務經營較差，而非管理層調整派息比率。