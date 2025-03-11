台積電收入升43% 增美投資無損信評
尖端人工智能（AI）晶片需求的前景廣受討論，但似乎暫時未損害到幾乎製造所有AI晶片的台積電。該公司2月份收入按年增速至43.1%，錄2,600.09億元新台幣（約614.68億港元），首兩個月累計按年增長約39.5%，處於本季收入增長指引範圍，跟去年全年營業額增幅相若。
分析指，台積電12吋晶圓（尖端製程）的出貨量回升，不像8吋晶圓受累工業和汽車需求疲弱，再擲1,000億美元服侍特朗普「美國製造」戰略不會損害其信貸評級，因為公司淨現金去年底達到史無前例的440億美元，萬一美國撤回《晶片法案》，也充其量是拖低毛利率和拖長美國新廠回本期。
鴻海推AI模型改善生產
事實上，AI應用不斷推陳出新，算力需求勢有增無減。鴻海集團在短短4個星期，以120塊英偉達（Nvidia）尖端GPU（顯示卡）訓練出首款台製語言大模型「FoxBrain」，可分析資料、輔助決策、解難、推理、編程等。鴻海打算以它改良生產及供應鏈管理。
至於上周一夜爆紅的人工智能體（Agentic AI）應用Manus，其創始人季逸超在社交平台透露，原來它使用了多種基於阿里巴巴(09988)通義千問大模型的微調模型，可見阿里開源的大模型正促進內地AI應用「遍地開花」。
目前通義千問已有超過10萬個衍生模型，超越Meta的Llama系列。阿里上周推出「刀仔鋸大樹」媲美DeepSeek-R1的QwQ-32B，已被國家超算互聯網平台接入。
另邊廂，由微軟前高層開辦的內地AI初創公司階躍星辰，於魔樂社區上架視頻生成模型及語音模型各一，它們都適用於華為的設備和軟件。魔樂是華為與中國電信(00728)打造的內地AI技術共享平台。
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