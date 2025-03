比特幣失守8萬美元 幣圈大戶後市看法兩極

7.5萬關為重要支持位

對於是否可以趁低撈貨,圈內大戶意見存在分歧。有份出席白宮加密峰會的美國上市公司Strategy(前稱MicroStrategy)行政總裁Michael Saylor於社交媒體發布貼文暗示是抄底機會,指「如果你仍擁有不止一張櫈子,這就是你的機會(If you still have more than one chair, this is your opportunity)」。