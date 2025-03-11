比特幣失守8萬美元 幣圈大戶後市看法兩極

由於美國總統特朗普主持加密貨幣峰會後未有為加密幣圈帶來重大利好消息，市場失望而回，比特幣昨日跌穿每枚80,000美元關口；以太幣則在2,000美元關爭持。

此前，特朗普雖然簽署行政命令建比特幣儲備，但表明不會花錢買加密儲備，消息令幣圈對有「新水喉」入市的憧憬幻滅，加上特朗普主持的加密峰會沒有帶來其他重大利好消息，加密幣繼續下探低位支持。昨日在港上市的虛擬貨幣相關交易所買賣基金（ETF）普遍向下。

7.5萬關為重要支持位 對於是否可以趁低撈貨，圈內大戶意見存在分歧。有份出席白宮加密峰會的美國上市公司Strategy（前稱MicroStrategy）行政總裁Michael Saylor於社交媒體發布貼文暗示是抄底機會，指「如果你仍擁有不止一張櫈子，這就是你的機會（If you still have more than one chair, this is your opportunity）」。

不過，加密貨幣交易所BitMEX創始人Arthur Hayes則發文指，本周幣圈開局很差，指比特幣看來會重試78,000美元，若跌穿，下一個支持位為75,000美元，一旦再失守就會回落到70,000至75,000美元水平，將會是「腥風血雨」的場景。

比特幣價格波動，無阻其於國際金融市場的發展。西班牙銀行業巨頭BBVA宣布，獲當局批准在當地提供比特幣和以太坊交易及託管服務，成為當地首批提供比特幣和以太幣交易的主要銀行之一。

此外，香港最大持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange宣布，與全球頂級機構流動性提供商B2C2達成合作。雙方通過此次深度合作，將無縫對接全球多幣種法幣交易網絡，為香港虛擬資產行業注入優質流動性。